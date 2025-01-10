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Сын Игоря Алтушкина планирует развивать сеть АЗС на Урале

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Автомобильная заправочная станция начала работать в районе будущего спортивного квартала "Архангел Михаил", который строит "Русская медная компания" (РМК) в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба РМК.

По словам управляющего АЗС Александра Горева, помимо заправки традиционным топливом, предусмотрены две станции мощностью 150 кВт для электрокаров. В будущем планируется развивать сеть автозаправок в Свердловской и Челябинской областях.

По данным ЕГРЮЛ, Горев является руководителем ООО "Оил-лаб", которое принадлежит Давиду Алтушкину. В пресс-службе РМК "Интерфаксу" подтвердили, что это сын основателя "Русской медной компании" Игоря Алтушкина.

Пока у компании только одна АЗС.

РМК строит спортивный квартал вдоль улицы Архангела Михаила. Общая площадь застройки составит порядка 90 тыс. кв. м. Предполагается создание спорткомплекса с подземным тиром, экстрим-парка, академии тенниса, а также других объектов.

Группа РМК - многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, один из крупнейших производителей меди в России.

Екатеринбург РМК Урал Давид Алтушкин Игорь Алтушкин Архангел Михаил
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