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Алтушкин вышел из числа владельцев редомицилированной в РФ материнской компании РМК

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Бывший председатель совета директоров "Русской медной компании" (РМК, крупный производитель меди в РФ) Игорь Алтушкин вышел из числа совладельцев редомицилированной в РФ в мае этого года материнской компании, владеющей российскими производственными активами РМК.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в частности, Алтушкину с 14 июня перестало принадлежать 19% уставного капитала МКООО (международная компания общество с ограниченной ответственностью) "Рашн Коппер Компани Лимитед" (Приморский край), которой принадлежит 20 юридических лиц, в том числе 17 МКООО, владеющих российскими производственными активами РМК.

Также с 14 июня Алтушкин перестал быть владельцем 100%-й доли в уставном капитале МКООО "Торивент Венчурз Лимитед", которой принадлежит 30%-я доля "Рашн Коппер Компани Лимитед".

Совладельцем "Рашн Коппер Компани Лимитед", помимо Алтушкина и "Торивент Венчурз Лимитед", был президент РМК Всеволод Левин, которому принадлежало 51% этой МКООО. С 14 июня Левину в "Рашн Коппер Компани Лимитед" принадлежит 34%, еще 3% владеет Игорь Кожухов. Он также стал новым владельцем "Торивент Венчурз Лимитед".

Кроме того 33% "Рашн Коппер Компани Лимитед" с 14 июня принадлежит экс-депутату Коркинского городского поселения (Челябинская область), президенту Коркинской районной федерации бокса Роману Горохову.

Как сообщалось, РМК 10 мая зарегистрировала компании, владеющие производственными активами группы в РФ, в специальном административном районе (САР) на острове Русский в Приморском крае. "Редомицилированные компании объединяют все производственные активы группы РМК в России. Всего редомициляцию прошли 18 компаний", - поясняли в пресс-службе.

Гендиректором "Рашн Коппер Компани Лимитед" является президент РМК Левин.

Также сообщалось, что в середине апреля РМК редомицилировала в Приморский САР компанию в сфере энергетики - МКООО "Рашн Коппер Компани Текнолоджи Лимитед".

Группа РМК – многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 40 предприятий и компаний. Производственные активы находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, Хабаровском крае, а также в Казахстане. По данным РМК, группа входит в тройку крупнейших производителей меди в России.

Игорь Алтушкин Русская медная компания РМК Рашн Коппер Компани Текнолоджи Лимитед Торивент Венчурз Лимитед
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