РМК редомицилировала в РФ компании, владеющие российскими производственными активами

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Группа "Русская медная компания" (РМК) зарегистрировала компании, владеющие производственными активами группы в РФ, в специальном административном районе (САР) на острове Русский в Приморском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

Компании были зарегистрированы в САР 10 мая.

"Редомицилированные компании объединяют все производственные активы группы РМК в Российской Федерации. Всего редомициляцию прошли 18 компаний", - пояснили в пресс-службе.

Так, по данным ЕГРЮЛ, в порядке редомициляции были зарегистрированы МКООО (международные компании общества с ограниченной ответственностью) "Рашн Коппер Компани Лимитед", "Торивент Венчурз Лимитед", "Инвестком Текнолоджиз Истэблишмент Лимитед", "Валор Холдингс Лимитед", "Куотрфойл Холдингс Лимитед", "РНС Рашн Никель Компани Лимитед", "Пайнус Холдингс Лимитед", "Рубус Холдингс Лимитед", "Палиндром Холдингс Лимитед", "Паркроу Холдингс Лимитед", "Пираканта Холдингс Лимитед", "Металстар Холдингс Лимитед", "Граундхилл Энтерпрайзис Лимитед", "Тилиа Холдингс Лимитед", "Идесиа Холдингс Лимитед", "Граунд План Холдингс Лимитед", "Галиум Холдингс Лимитед", "Лэндэйр Холдингс Лимитед".

Гендиректором "Рашн Коппер Компани Лимитед" является президент РМК Всеволод Левин. Кроме того, семью компаниями руководит Александр Семкин, другими шестью - Анна Романова, еще четырьмя - Александр Жегалин.

В частности, в МКООО "Рашн Коппер Компани Лимитед" 51% уставного капитала принадлежит президенту РМК Левину, 30% - "Торивент Венчурз Лимитед", 19% - председателю совета директоров РМК Игорю Алтушкину, который также владеет 100% "Торивент Венчурз Лимитед".

Ранее сообщалось, что в середине апреля РМК редомицилировала в Приморский САР компанию в сфере энергетики - МКООО "Рашн Коппер Компани Текнолоджи Лимитед".

Группа РМК - многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 40 предприятий и компаний. Производственные активы находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, Хабаровском крае, а также в Казахстане. По данным РМК, группа входит в тройку крупнейших производителей меди в России.