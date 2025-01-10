Рынок акций РФ днем развернулся вверх на сигналах о вероятной встрече Путина и Трампа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу развернулся вверх на сигналах о вероятной встрече глав США и России после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, также поддержку оказала выросшая нефть (мартовский фьючерс на Brent превысил $79 за баррель). Индекс МосБиржи, опускавшийся ниже 2750 пунктов на новостях о новых антироссийских санкциях Японии, отскочил днем выше 2800 пунктов.

К 14:30 индекс МосБиржи составил 2811,6 пункта (+1,4%, минимум сессии - 2744,58 пункта), индекс РТС - 865,88 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 января, составляет 102,2911 руб. (+61,14 копейки).

Утром стало известно, что японское правительство объявило о расширении списка юридических и физических лиц России и ряда других стран, подпадающих под санкционные ограничения. Санкции вводятся в отношении 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России, а также десятков зарубежных компаний (против 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции, грузинского MRB Bank).

Днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и Трамп выражают готовность к общению в рамках встречи, хотя конкретики в данном направлении пока нет.

По словам Пескова, в отношении организации встречи "конкретики по-прежнему никакой нет". "Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, будут какие-то движения", - сказал представитель Кремля.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+4,3%), "Татнефти" (+4%), "Норникеля" (+3,2%), "МТС" (+3,1%), "АЛРОСА" (+3%), ПАО "Полюс" (+2,5%), "Северстали" (+2,3%), АФК "Система" (+2,3%), "Т-Технологии" (+2,3%), "НЛМК" (+2,1%), "РусГидро" (+1,9%), Сбербанка (+1,7% и +1,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "ММК" (+1,5%), ВТБ (+1,4%), ОК "Русал" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "Газпрома" (+1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-3,2% и -3,4% "префы"), "Газпром нефти" (-2,7%), "Роснефти" (-1,3%), "Интер РАО" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Акции "Роснефти" просели после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2024 года (выплаты за 9 месяцев 2024 года - 36,47 рубля на бумагу).

Комментарии аналитиков

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, заявления о готовящейся встречи глав США и РФ добавили рынку оптимизма, но все это пока на уровне предположений, а сильного негатива на рынке пока не наблюдается. Объявления о планах по IPO и о дивидендах добавляют решимости "быкам", а сдерживает ее геополитическая неопределенность, считает эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, на мировых рынках акций в пятницу наблюдается преимущественно негативная динамика индексов.

В США ожидается публикация декабрьского блока данных по рынку труда, а также предварительное значение индекса потребительского доверия Мичиганского университета за январь. В Гонконге рынок совершил просадку на фоне новой волны опасений по поводу состояния китайской экономики и геополитической напряженности между США и КНР.

Индекс МосБиржи с технической точки на дневном графике в декабре пробил вверх нисходящий клин, и с учетом этого есть вероятность продолжения отскока в ближайшие недели. Коррекционную просадку в начале января можно расценить как локальный "флаг", который может предвещать новый виток роста в краткосрочной перспективе, считает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", техническая коррекция рынка акций вниз накануне сняла его перекупленность после декабрьского ралли, при этом индекс МосБиржи остался выше локальной поддержки 2750 пунктов, что является позитивным сигналом. Поэтому вероятность возобновления покупок на текущих уровнях остается высокой. В январе в фокусе у инвесторов будет находиться геополитика в преддверии инаугурации избранного президента США Трампа. При этом на российский рынок также будут оказывать влияние данные по инфляции.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", давление на рынок оказывают опасения относительно западных санкций против России. Тем не менее, появившееся сообщения о возможной встрече президента России и нового президента США могут поддержать рыночные настроения в последний рабочий день текущей недели.

Годовые темпы роста ВВП РФ в конце 2024 года повысились, до 3,6% в ноябре с 3,2% в октябре, по оценке Минэкономики. Темпы экономического роста, по оценкам ведомства, в 2024 году, скорее всего, превысят 4%, а октябрьский прогноз о росте на 3,9% будет скорректирован в сторону повышения, отмечают эксперты.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, снижение рынка на уходящей неделе можно объяснить фиксацией прибыли после декабрьского роста, основной причиной распродаж выступает ухудшение геополитики. Вышедшие с новогодних каникул инвесторы "вспомнили" про угрозы "старой" администрации США ввести новые ограничения на российскую нефтянку. Кроме того, негатива добавил и новый президент Штатов Дональд Трамп, который теперь обещает урегулировать украинский конфликт лишь в течение полугода.

Тем не менее, рынок продолжает искать поводы для роста. В пятницу от дивидендов очистилась "Роснефть" (дивдоходность составляет около 6,4%), однако дивидендный "гэп" оказался умеренным. Среднесрочным инвесторам акцию стоит продолжать держать и даже докупать на глубоких просадках, считает Антонов.

В США в четверг биржи не работали в связи с объявленным национальным трауром по случаю прощания с 39-м американским президентом Джимми Картером.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), однако нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX, CAC40 выросли на 0,3-0,4%) и в США (фондовые фьючерсы изменились в пределах 0,1%).

Снижение спроса на акции развивающихся экономик вызвано укреплением доллара и ростом доходности американских гособлигаций, пишет Financial Times.

Как стало известно в пятницу, потребительские расходы в Японии в ноябре выросли на 0,4% в помесячном выражении и сократились на аналогичную величину в годовом. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предусматривал снижение первого показателя на 0,9%, второго - на 0,6%.

Ключевым для мировых рынков событием пятницы станет публикация данных по американскому рынку труда за декабрь (16:30 по Москве). Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 160 тыс. после подъема на 227 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,2%.

Эта статистика может повлиять на ожидания в плане дальнейшей траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящий момент вероятность снижения ставки на предстоящем в январе заседании Федрезерва оценивается рынком лишь в 5%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке днем в пятницу цены ускорили рост и завершают в "плюсе" третью неделю подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 14:30 по московскому времени в пятницу составила $79,19 за баррель (+3% и +1% накануне), февральская цена WTI - $76,15 за баррель (+3% и +0,8% в четверг).

Поддержку рынку оказывают сигналы снижения запасов в США. Опубликованные в среду министерством энергетики данные показали сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года.

В то же время, опасения спада экономической активности и спроса на топливо в Китае сдерживают подъем цен.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+11,1%), ПАО "Ренессанс Страхование" (+5,2%), расписки NanduQ (+4,9%), бумаги "ОГК-2" (+4,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (+4,3%), "АГ Кристалл" (+3,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,7%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+3,6%).

Снизились акции ПАО "Пермэнергосбыт" (-6,5% и -6,1% "префы"), банка "Кузнецкий" (-3,4%), ПАО "Россети Урал" (-2,9%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (-2,5%), "Распадской" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 14:30 составил 79,82 млрд рублей (из них 15,68 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 9,48 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,56 млрд рублей на акции "Газпрома").