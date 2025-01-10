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Песков заявил, что предварительные условия для встречи Путина и Трампа не нужны

В Кремле приветствуют готовность Трампа решать проблемы через диалог

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выражают готовность к общению в рамках встречи, однако конкретики в данном направлении пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков; он также отметил, что никакие предварительные условия для встречи двух политических лидеров не нужны.

"Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США и, в том числе с Дональдом Трампом. Президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили. Никакие условия для этого не требуются. Требуется обоюдное желание и политическая воля вести диалог, решать существующие проблемы посредством диалога", - сказал Песков журналистам.

"Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это", - подчеркнул он.

По словам Пескова, в отношении организации встречи "конкретики по-прежнему никакой нет". "Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, будут какие-то движения", - сказал представитель Кремля.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление Трампа о готовности и к трехсторонней встрече с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, Песков ответил, что и в этом вопросе конкретики нет.

"Никаких там конкретных мыслей не промелькнуло. Вы просто послушайте на английском языке сказанное, то есть это ответы на такие чисто гипотетические вопросы, которые мы задавали журналистам", - сказал он, комментируя заявление Трампа журналистам.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп США Си Цзиньпин
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