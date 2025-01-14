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ВТБ пока не планирует снижать долю во Вьетнамо-российском совместном банке

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - ВТБ пока не планирует снижать долю во Вьетнамо-российском совместном банке (ВРБ), будет его потихоньку развивать, сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

Вьетнамо-российский совместный банк создан ВТБ и Банком инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). Учредители до последнего владели в нем равными долями - по 50% уставного капитала. В декабре 2024 года в капитал банка зашла вьетнамская компания NGS Telecommunication and Equipment, получив 1%. Доли ВТБ и BIDV соответственно снизились до 49,5%.

Костин заявил, что ВТБ пока не планирует снижать долю в ВРБ.

"Будем развивать потихоньку. Он обслуживает фактически сейчас весь объем торговли в донгах и в рублях, это 40% экспортно-импортных операций. Будем дальше наращивать. У нас кредитный портфель больше полумиллиарда, порядка $520 млн. Примерно чуть больше корпоративные, чуть меньше розничные (кредиты - ИФ). Поэтому так будем работать сейчас. Нам просто долю снизили ниже 50%. Для этого вьетнамцы приняли специальное законодательство, так что мы им благодарны. Так будем работать", - сказал Костин.

Андрей Костин ВТБ Вьетнам BIDV NGS Telecommunication and Equipment ВРБ
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