Дочерний банк ВТБ в Казахстане запустил виртуальные карты "Мир"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Казахстанский дочерний банк ВТБ запустил для розничных клиентов цифровые карты российской платежной системы "Мир", сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Пользователи могут совершать по ней платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, делать онлайн-покупки и получать переводы с карт "Мир", выпущенных любым банком. В первом квартале 2023 года банк планирует начать эмиссию пластиковых карт "Мир", - говорится в сообщении.

Открыть счет и оформить цифровую карту в тенге клиент может во всех отделениях ВТБ (Казахстан). Сразу после выпуска виртуальной карты "Мир" ее можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC. Карта является бесплатной для всех пользователей.

Пополнить виртуальную карту можно со своего расчетного счета в мобильном приложении, с помощью перевода с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам. Внести средства можно через терминалы или кассы банка.

"Понимая важность доступа к средствам на картах "Мир", мы в полном объеме продолжаем их обслуживать в Казахстане. В этом году мы вдвое расширили нашу банкоматную сеть для обслуживания карт российской платежной системы. Сегодня наши клиенты получили возможность выпустить виртуальную карту "Мир" в ВТБ (Казахстан), с помощью которой будет удобно совершать необходимые онлайн-транзакции. В начале следующего года реализуем возможность выпуска карты в пластике", - заявил через пресс-службу директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ (Казахстан) Станислав Козьяков.

ВТБ (Казахстан) на территории Казахстана обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими банками. Их держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций. Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты ВТБ (Казахстан) "Мир" в банкоматах и кассах банка составляет 1%, в других казахстанских и зарубежных банках - 2%.

В начале сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк планирует сохранить присутствие в Китае, Индии, Вьетнаме, Армении, Азербайджане и Казахстане. По его словам, наличие филиалов и дочерних банков в этих странах позволяет обеспечить стабильный канал связи с дружественными странами.

В начале декабря Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что казахстанские банки получили разрешение от OFAC на проведение операций по платежным картам российской системы "Мир".

"8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами - подразделения министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "Мир" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность", - говорилось в сообщении.

При этом операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций.

Сообщалось также, что решение о подключении к системе "Мир" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 15 сентября предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской НСПК (оператор карт "Мир"), рискуют стать участниками действий по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список гендиректора НСПК Владимира Комлева.

После предупреждения OFAC принимать карты "Мир" полностью или частично перестали банки Турции, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Сейчас на сайте НСПК нет списка стран, где принимают карты "Мир". По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Кубой, Египтом и Венесуэлой.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 июля 2022 года "дочка" ВТБ занимала 18-е место по объему активов среди 22 банков страны.