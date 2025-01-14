Костин подтвердил прогнозы ВТБ по прибыли на 2024 и 2025 годы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил прогнозы по прибыли группы на 2024 и 2025 годы: 550 млрд рублей в 2024 году и около 400 млрд рублей в текущем.

"Мы считаем по-моему порядка 400 млрд, может чуть больше, в 2025 году. В 2024 году 550 млрд рублей, как мы говорили", - сказал он журналистам.

За 11 месяцев 2024 года чистая прибыль группы составила 452,2 млрд рублей, показав рост на 8,2% в годовом выражении. Для достижения цели по прибыли на 2024 год в 550 млрд рублей ВТБ в декабре предстояло заработать порядка 100 млрд рублей.