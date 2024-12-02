ВТБ прогнозирует сокращение прибыли в 2025 году до 400 млрд рублей

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ подтверждает планы заработать в этом году 550 млрд рублей чистой прибыли, но в следующем году прогнозирует ее снижение до около 400 млрд рублей с плюсом, заявил Reuters в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!" глава банка Андрей Костин.

"У нас был план: в этом году чистая прибыль в 435 млрд рублей, а в следующем - 520 млрд. Но в этом году мы заработаем 550, а в следующем около 400 с плюсом. Поэтому мы под триллион заработаем, только перевернем его по годам", - сказал он.

"Ожидаем снижения прибыли за счет сокращения прироста кредитного портфеля, безусловно. А дальше мы будем разговаривать с Центральным банком. Помимо ставки, есть вопрос антициклических надбавок к капиталу - это может даже больнее ударить по кредитованию, чем ставка. Мы просто физически не сможем больше выдавать кредиты. И доходы такими высокими уже не будут, конечно. У нас в 2022 году был убыток на 668 млрд рублей, в 2023 у нас была прибыль 432 миллиарда рублей. Если в 2025 году получится заработать больше 400, это будет хороший результат", - добавил глава ВТБ.

Группа закладывала в трехлетней стратегии развития чистую прибыль в 2024 году на уровне 435 млрд рублей и в 2025 году - около 520 млрд рублей, то есть суммарно 955 млрд рублей. Впоследствии ВТБ повысил прогноз по прибыли на этот год до 550 млрд рублей. Актуальный прогноз по прибыли на 2025 год менеджмент обещал озвучить в ходе презентации результатов по итогам 2024 года.

Костин также прокомментировал возможность выплаты дивидендов за 2024 год. По его словам, Минфин не закладывает их в проект бюджета.

"Мы получили решение правительства о том, что все наши дивиденды, причитающиеся государству, Минфин будет направлять на развитие судостроительной отрасли, в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Мы хотели по итогам 2024 года дивиденды заплатить, но из-за антициклической надбавки, может быть, их не будет. Поэтому Минфин их не закладывает", - заявил он.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023гг. В базовом сценарии банк ожидал, что возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей. При этом менеджмент ВТБ допускал возможность выплаты и раньше - по итогам работы в 2024 году. Однако изменения в регулировании ЦБ могут стать дополнительным осложняющим фактором для "дивидендного сюрприза", говорил в начале ноября первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он оценивал дополнительную потребность в капитале ВТБ из-за изменения графика повышения антициклической надбавки в 120 млрд рублей.