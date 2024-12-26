ВТБ в ноябре увеличил прибыль по МСФО втрое

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ в ноябре заработал 47,5 млрд рублей по МСФО, что 3,2 раза больше результата за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка.

Зв 11 месяцев чистая прибыль группы составила 452,2 млрд рублей, показав рост на 8,2% в годовом выражении.

ВТБ в 2024 году планирует заработать 550 млрд рублей по МСФО. "Мы подтверждаем свои прогнозы по достижению рекордного уровня чистой прибыли и рентабельности капитала в 2024 году", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность.

"Результаты ноября и 11 месяцев полностью соответствуют нашим ожиданиям и рыночным тенденциям: высокие показатели прибыльности достигаются на фоне охлаждения розничного кредитования при стабильном росте депозитной базы. На фоне высокого уровня процентных ставок группа ВТБ продолжает испытывать давление на чистую процентную маржу, что балансируется существенным ростом чистых комиссионных доходов и относительно низким уровнем стоимости риска", - отметил топ-менеджер.

Для достижения цели по прибыли в 550 млрд рублей ВТБ в декабре предстоит заработать порядка 100 млрд рублей. "Мы всячески стараемся (...) выполнить свой таргет. Вот, по сути, сейчас те дни, которые из мальчиков делают мужчин", - заявил журналистам Пьянов.

Рентабельность капитала ВТБ по итогам ноября и 11 месяцев составила 22,6% и 20,7% соответственно.

Чистые процентные доходы в условиях давления на чистую процентную маржу уменьшились на 66,6% в ноябре и на 32,4% за 11 месяцев, составив 21,7 млрд рублей и 473 млрд рублей за соответствующие отчетные периоды.

Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в ноябре снизилась до 0,9% с 1,1% в октябре. В целом за 11 месяцев она составила 1,8% против 3,1% за аналогичный период прошлого года.

Чистые комиссионные доходы выросли в ноябре на 57% год к году и составили 25,9 млрд рублей. За 11 месяцев комиссионные доходы также показали динамику лучше ожидаемой, увеличившись на 23,7% и составив 241,5 млрд рублей, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

В ноябре ВТБ распустил резервы по корпоративным кредитам на 56 млрд рублей в связи с планируемым погашением кредитов в недружественных валютах заемщиками из дружественных стран, рассказал Пьянов. Погашение кредитов произошло в декабре. Расходы на резервы по розничным кредитам за месяц составили 14 млрд рублей.

На фоне роспуска резервов стоимость риска в ноябре была отрицательной: -2,1% по сравнению с 0,7% в аналогичном периоде прошлого года. За 11 месяцев показатель cost of risk составил 0,3%, cократившись год к году на 80 б.п.

Расходы на персонал и административные расходы составили 39,6 млрд рублей в ноябре и 403,9 млрд рублей по итогам 11 месяцев, сократившись на 6,4% и увеличившись на 15,6% год к году соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы.

Общий норматив достаточности капитала банка Н20.0 на 1 декабря составил 9,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 8,25%), Н20.1 (базовый) - 6,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 4,75%), Н20.2 (основной) - 8,4% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 6,25%). Нормативы достаточности не изменились по сравнению с октябрем.