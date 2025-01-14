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Brent подешевела до $80,43 за баррель

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижение днем во вторник, отступая с достигнутых накануне пятимесячных максимумов.

К 14:14 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,58 (0,72%), до $80,43 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,58 (0,74%), до $78,24 за баррель.

Brent завершила предыдущую сессию ростом на 1,6%, до максимума с 26 августа, WTI - подъемом на 2,9%, до самой высокой отметки с 12 августа.

Участники рынка продолжают оценивать возможные последствия новых санкций, введенных на прошлой неделе Белым домом в отношении энергетического сектора России. По мнению аналитика ING Уоррена Паттерсона, теоретически они могут угрожать поставкам около 700 тысяч баррелей нефти в сутки.

Во многом новые санкции направлены на сокращение доходов России от поставок нефти основным покупателям - Китаю и Индии. Китайские госкомпании и крупные частные НПЗ отреагировали на это увеличением закупок на Ближнем Востоке, создав высокий спрос на топливо в этом регионе.

"Котировки Brent укреплялись и до введения последних санкций", - отметил старший аналитик сырьевого рынка в SEB AB Бьярн Шилдруп. По его мнению, цены могут закрепиться выше $80, поскольку рынок перестал быть перекупленным в краткосрочной перспективе.

Brent WTI Китай Индия
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