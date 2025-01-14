Поиск

Brent подешевела до $80,04 за баррель

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться после подъема накануне до пятимесячных максимумов.

Сообщения о прогрессе в переговорах Израиля и группировки ХАМАС помогли охладить ралли на рынке, вызванное информацией о новых санкциях США в отношении российского энергетического сектора. По данным The Wall Street Journal, Израиль и ХАМАС настолько близки к успешному завершению переговоров о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками, что могут объявить о заключении соглашения позднее 14 января.

К 18:15 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,97 (1,2%) до $80,04 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,13 (1,43%), до $77,69 за баррель.

В понедельник как Brent, так и WTI завершили сессию на максимумах с августа на сообщениях о новых санкциях против России. Во многом санкции направлены на сокращение доходов России от поставок нефти основным покупателям - Китаю и Индии. Китайские госкомпании и крупные частные НПЗ отреагировали на это увеличением закупок на Ближнем Востоке, создав высокий спрос на топливо в этом регионе.

Стоимость нефти повышалась в последние пять недель, и расширение антироссийских санкций ускорило ралли с конца прошлой недели, сказал MarketWatch аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Карстен Фритш.

"Китаю и Индии, которые до последнего момента были основными покупателями российской нефти, теперь придется искать альтернативные поставки, если они не хотят нарушать американские санкции. Сообщается, что индийские НПЗ уже не хотят принимать поставки из России", - добавил он.

Brent WTI Израиль Китай ХАМАС США Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов до 12 месяцев

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году ожидаемо вырос на 17%

Испания планирует ввести 100% налог на недвижимость для нерезидентов ЕС

Испания планирует ввести 100% налог на недвижимость для нерезидентов ЕС

Количество судов под ложным флагом с марта 2023 года удвоилось

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе235 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5696 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2096 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });