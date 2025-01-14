Brent подешевела до $80,04 за баррель

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться после подъема накануне до пятимесячных максимумов.

Сообщения о прогрессе в переговорах Израиля и группировки ХАМАС помогли охладить ралли на рынке, вызванное информацией о новых санкциях США в отношении российского энергетического сектора. По данным The Wall Street Journal, Израиль и ХАМАС настолько близки к успешному завершению переговоров о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками, что могут объявить о заключении соглашения позднее 14 января.

К 18:15 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,97 (1,2%) до $80,04 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,13 (1,43%), до $77,69 за баррель.

В понедельник как Brent, так и WTI завершили сессию на максимумах с августа на сообщениях о новых санкциях против России. Во многом санкции направлены на сокращение доходов России от поставок нефти основным покупателям - Китаю и Индии. Китайские госкомпании и крупные частные НПЗ отреагировали на это увеличением закупок на Ближнем Востоке, создав высокий спрос на топливо в этом регионе.

Стоимость нефти повышалась в последние пять недель, и расширение антироссийских санкций ускорило ралли с конца прошлой недели, сказал MarketWatch аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Карстен Фритш.

"Китаю и Индии, которые до последнего момента были основными покупателями российской нефти, теперь придется искать альтернативные поставки, если они не хотят нарушать американские санкции. Сообщается, что индийские НПЗ уже не хотят принимать поставки из России", - добавил он.