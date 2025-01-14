Великобритания сократила долю в банке NatWest ниже 9%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании продолжило сокращать долю в банке NatWest (бывший Royal Bank of Scotland), теперь она опустилась ниже 9%.

Британский Минфин сообщил, что продал 86,4 млн акций NatWest, уменьшив долю в нем до 8,9% с 9,99%.

Теперь государству принадлежит около 717 млн акций NatWest, стоимость которых оценивается в 2,735 млрд фунтов ($3,33 млрд) исходя из котировок на закрытие торгов 13 января.

Котировки бумаг NatWest повышаются на 1,3% в ходе торгов во вторник. Рыночная стоимость банка за последние двенадцать месяцев выросла более чем на 82% (до 31,2 млрд фунтов).

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов стерлингов в обмен на 81% его акций.

Затем U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций банка от лица британского правительства, начала постепенное сокращение его объема. Планируется, что UKGI завершит продажу бумаг в 2025-2026 годах.