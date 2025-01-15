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Мишустин заявил о готовности укрепить сотрудничество с Вьетнамом в энергетике и транспорте

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия и Вьетнам обладают большим потенциалом для развития отношений, Москва хочет укрепить практическое сотрудничество с Ханоем, в частности, в энергетике и транспорте, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.

"Выступаем за укрепление практического сотрудничестве с дружественным Вьетнамом по всем направлениям, это в первую очередь проекты в области энергетики, промышленной кооперации, транспорта и сельского хозяйства, - заявил российский премьер. - У нас есть большой потенциал для наращивания взаимных инвестиций".

По словам Мишустина, взаимный товарооборот двух стран вырос на 24%, в России обучаются более 3 тысяч вьетнамских студентов. "Главной задачей наших правительств видим выполнение всех стратегических договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам в июне прошлого года", - подчеркнул премьер.

Лыонг Кыонг заявил: "Я хотел бы поздравить Россию с такими большими успехами, которых Россия достигала под руководством президента Путина, под вашим менеджментом и под всем руководством правительства России. Вы обеспечиваете экономическую и политическую стабильность, жизнь населения улучшается, и вы даже повышаете роль России на международной арене".

Лыонг Кыонг называл Москву одним из "первостепенных партнеров" Ханоя, а визит Мишустина охарактеризовал как "хорошее начало, для того чтобы начать год" 75-летия дипломатических отношений России и Вьетнама.

Михаил Мишустин Вьетнам Лыонг Кыонг
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