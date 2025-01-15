Французский Natixis закрыл сделку по продаже дочернего российского банка

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Французский Natixis закрыл сделку по продаже российского дочернего банка, следует из данных ЕГРЮЛ.

Новым собственником АО "Натиксис банк" 13 января стала компания "Бюрократ", которая получила специальное разрешение на сделку, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, в конце декабря 2024 года.

Это не первый небольшой банк с иностранным капиталом, приобретаемый "Бюрократом". В декабре 2023 года компания закрыла сделку по покупке российского Джей энд Ти Банка у чешского J&T banka. "Бюрократу" также принадлежит Реалист банк. Присоединение Джей энд Ти Банка к Реалист банку завершилось в июле 2024 года.

В число владельцев самого "Бюрократа" входят, в частности, структура дистрибьютора IT- и бытовой техники "Мерлион" (Merlion).

Натиксис банк по размеру активов на 1 октября 2024 года занимал 193-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", "Реалист" - 100-е место