Поиск

Французский Natixis закрыл сделку по продаже дочернего российского банка

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Французский Natixis закрыл сделку по продаже российского дочернего банка, следует из данных ЕГРЮЛ.

Новым собственником АО "Натиксис банк" 13 января стала компания "Бюрократ", которая получила специальное разрешение на сделку, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, в конце декабря 2024 года.

Это не первый небольшой банк с иностранным капиталом, приобретаемый "Бюрократом". В декабре 2023 года компания закрыла сделку по покупке российского Джей энд Ти Банка у чешского J&T banka. "Бюрократу" также принадлежит Реалист банк. Присоединение Джей энд Ти Банка к Реалист банку завершилось в июле 2024 года.

В число владельцев самого "Бюрократа" входят, в частности, структура дистрибьютора IT- и бытовой техники "Мерлион" (Merlion).

Натиксис банк по размеру активов на 1 октября 2024 года занимал 193-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", "Реалист" - 100-е место

Бюрократ Natixis Натиксис банк Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ

Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ

Россельхознадзор отметил рост импорта яиц в 2024 году в 1,6 раза

Проблемную кузбасскую шахту "Инская" может выкупить китайская компания

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2025 год до $74,31/баррель

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне17 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5700 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2097 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });