Власти РФ разрешили французскому Natixis уйти с местного банковского рынка

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Французский Natixis получил возможность покинуть рынок РФ, где ему принадлежит небольшой дочерний банк.

Распоряжение, подписанное президентом Владимиром Путиным 20 декабря, разрешает ООО "Бюрократ" приобрести 100% АО "Натиксис банк" у Natixis.

Компании "Бюрократ" принадлежит Реалист банк. В число владельцев самого "Бюрократа" входят, в частности, структура дистрибьютора IT- и бытовой техники "Мерлион" (Merlion).

Это не первый небольшой банк с иностранным капиталом, приобретаемый "Бюрократом". В конце прошлого года компания закрыла сделку по покупке российского Джей энд Ти Банка у чешского J&T banka.

Натиксис банк по размеру активов на 1 октября 2024 года занимал 193-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", "Реалист" - 100-е.