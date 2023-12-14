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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 00:35

Чешский J&T Banka закрыл сделку по продаже российского Джей энд Ти Банка

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Чешский J&T Banka закрыл сделку по продаже российского Джей энд Ти Банка, следует из данных ЕГРЮЛ.

По этим данным, 12 декабря новым собственником банка стала компания "Бюрократ", которая в июне 2023 года получила специальное разрешение на сделку. По умолчанию такого рода сделки в отношении "дочек" иностранных банков сейчас запрещены, но могут быть проведены специальным разрешением президента.

Чешский J&T Banka входит в группу J&T Finance Group SE, которая работает также в Словакии, Хорватии и Германии. На российский рынок группа вышла в 2007 году, приобретя акции банка "Третий Рим", позднее переименованного в Джей энд Ти Банк. Конечными бенефициарами J&T Finance Group SE, согласно последним раскрытым данным, являются граждане Чехии Йозеф Ткач и Иван Якабович, владеющие по 45,05% в J&T Finance Group, а также китайская государственная компания Citic Group с долей 9,9%.

Как говорилось в июньской презентации J&T Finance Group, после начала военной операции на территории Украины бизнес-активность группы в России была свернута. При этом роль российского банка в показателях группы и до того была невелика: его доля в чистом процентном доходе составляла порядка 5%, в кредитном портфеле - около 2%. Согласно отчетности банка, его активы на конец 2022 года равнялись 22,6 млрд рублей, капитал - 7,9 млрд рублей.

В презентации было указано, что переговоры о продаже российской "дочки" идут, но с учетом обстоятельств их исход сложно предугадать.

ООО "Бюрократ" является материнским холдингом и единственным акционером Реалист банка. Покупка позволит найти новый вектор для развития и усиления накопленного опыта Джей энд Ти Банка, а также усилит позиции Реалист банка на рынке финансовых услуг и создаст синергетический эффект для увеличения объемов бизнеса по обслуживанию клиентов МСБ и кредитованию реального сектора экономики России, сообщал банк в июне после получения разрешения президента.

В число совладельцев ООО "Бюрократ" входит, в частности, структура дистрибьютора IT- и бытовой техники "Мерлион" (Merlion).

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