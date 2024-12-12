МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырастет на 843 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 921 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку роста спроса на 78 тыс. б/с.

Эксперты агентства пересмотрели свои ожидания по спросу в 2023-2025 годах. По их мнению, в прошлом году он составил 101,96 млн б/с (ноябрьская оценка - 101,9), в 2024-м же показатель ожидается на уровне 102,81 млн б/с (предыдущая оценка - 102,82 млн б/с), а в 2025-м - 103,89 млн б/с (оценка в ноябре - 103,81 млн б/с).

Таким образом, ожидания аналитиков МЭА по прогнозу роста мирового спроса на нефть в 2025 году выросли на 90 тыс. б/с: с 990 тыс. б/с до 1,08 млн б/с.

В МЭА подчеркивают, что корректировка прогноза на 2024 год обусловлена более слабым, чем ожидали аналитики агентства, потреблением в третьем квартале в таких странах, как Китай, Саудовская Аравия и Индонезия.

Рост ожиданий по потреблению нефти в следующем году обусловлен пересмотром прогноза для азиатских стран, прежде всего, Китая, где недавно власти предприняли ряд мер для стимулирования экономической активности. Драйвером увеличения мирового спроса, считают аналитики агентства, выступит нефтехимический сектор. При этом выпуск транспортного топлива будет по-прежнему будет под давлением поведенческих и технологических изменений.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в октябре сократились на 39,3 млн баррелей, что обусловлено резким высвобождением сразу 82,3 млн баррелей нефтепродуктов на фоне сезона профилактики на НПЗ. В то же время запасы нефти после четырех месяцев снижения выросли на 43 млн баррелей.

МЭА подчеркивает, что с июня наблюдаемые мировые запасы нефти снизились на 144 млн баррелей, до 7,668 млрд баррелей, что близко к нижней границе диапазона последних пяти лет.