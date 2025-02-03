В Индонезии в январе инфляция замедлилась до минимума с 2000 года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Индонезии в январе инфляциязамедлилась до 0,76% в годовом выражении - минимума с марта 2000 года, сообщило статистическое ведомство страны.

В декабре потребительские цены в Индонезии увеличились на 1,57% в годовом измерении.

Замедление инфляции вызвано, главным образом, снижением стоимости коммунальных услуг (-8,75%) благодаря скидкам на электроэнергию. Кроме того, цены на коммуникационные и финансовые услуги уменьшились на 0,3%.

Продукты питания, напитки и табачные изделия подорожали на 3,6%, одежда и обувь - на 1,24%, мебель и бытовая техника - на 1,14%, медицинские услуги - на 1,84%, транспортные - на 0,76%, образовательные - на 2,05%.

В помесячном выражении потребительские цены в Индонезии опустились на 0,76%. Снижение было отмечено впервые за 4 месяца, оно стало самым существенным по крайней мере с 2005 года. В декабре инфляция в стране в помесячном выражении составила 0,44%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в январе выросли на 2,36% в годовом выражении (максимально за 18 месяцев) и на 0,3% относительно предыдущего месяца.