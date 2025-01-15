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Росрыболовство сообщило об увеличении вылова рыбы с начала года на 2,8%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские рыбаки к 13 января выловили 157,8 тысячи тонн рыбы, что на 2,8% больше, чем на аналогичную дату 2024 года, сообщает Росрыболовствj со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 143,3 тыс. тонн (на 4% больше). Рост обеспечил вылов тихоокеанской сельди - 47,7 тыс. тонн (на 18,8 тыс. тонн больше). В то же время промысл минтая снизился на 9,1 тыс. тонн, до 86,2 тыс. тонн, трески - на 0,9 тыс. тонн, до 4,9 тыс. тонн.

В Северном бассейне вылов упал более чем на четверть - до 7,4 тыс. тонн. Трески добыто 4,9 тыс. тонн (на 1,1 тыс. тонн меньше), пикши - 1,3 тыс. тонн против 3 тыс. тонн годом ранее.

В то же время в Западном бассейне рыбаки увеличили вылов более чем в 1,5 раза, до 1,3 тыс. тонн. В частности, балтийской сельди добыто 0,7 тыс. тонн, что на 0,4 тыс. тонн больше, чем год назад.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна снизили вылов до 45,7%, до 1,1 тыс. тонн, Волжско-Каспийского - увеличили в 3,5 раза, до 2,1 тыс. тонн. Каспийский улов полностью представлен килькой.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 2,469 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 18,6% больше, чем годом ранее. В том числе в зонах иностранных государств вылов увеличился на 18,4%, до 2,442 тыс. тонн.

По предварительным данным, в 2024 году вылов рыбы в России снизился до 4,88 млн тонн с 5,3 млн тонн в 2023 году.

Росрыболовство
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