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Рыбаки РФ в 2024 году снизили вылов рыбы на 8% до 4,88 млн т

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ в 2024 году выловили 4 млн 882,8 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 8% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на 7,7% до 3 млн 696,7 тыс. тонн. Минтая добыто 1 млн 942,8 тыс. тонн (на 36,6 тыс. тонн больше), трески - 107,2 тыс. тонн (на 7,1 тыс. тонн меньше), тихоокеанской сельди - 450,4 тыс. тонн (на 54,3 тыс. тонн больше), камбалы - 60,9 тыс. тонн (на 15,8 тыс. тонн меньше), сардины иваси (в исключительной экономической зоне РФ) - 553,9 тыс. тонн (на 16 тыс. тонн больше). Лососевая путина принесла 235,5 тыс. тонн, в том числе горбуши - 136,2 тыс. тонн, кеты - 54,6 тыс. тонн, нерки - 35,9 тыс. тонн.

В Северном бассейне добыто 441,6 тыс. тонн, что на 7% меньше, чем в 2023 году. На промысле трески вылов составил 222,7 тыс. тонн (на 54,3 тыс. тонн меньше), пикши - 64,4 тыс. тонн (на 17,3 тыс. тонн меньше), вылов мойвы увеличился на 28,6 тыс. тонн до 51,7 тыс. тонн.

В Западном бассейне выловлено 77,2 тыс. тонн рыбы, что на 1,9% меньше, чем в 2023 году. В частности, балтийской сельди (салаки) добыто 24,5 тыс. тонн (на 1,2 тыс. тонн меньше).

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна добыли 35,5 тыс. тонн (на 17,1% меньше), Волжско-Каспийского - 82,2 тыс. тонн (на 12% меньше). В частности, каспийской кильки выловлено 25,2 тыс. тонн, что на 6,6 тыс. тонн меньше, чем годом ранее.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 499,866 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 12,2% ниже показателя 2023 года. В том числе в зонах иностранных государств вылов увеличился на 3,1% до 290,488 тыс. тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - снизился на 25,4% до 209,378 тыс. тонн.

В 2023 году рыбаки РФ выловили 5,3 млн тонн рыбы, что стало самым высоким показателем за последние 30 лет.

Росрыболовство
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