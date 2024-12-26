Глава Росрыболовства сообщил о сокращении улова рыбы в 2024 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году снизит вылов рыбы до 4,92-4,93 млн тонн, в 2025 году вылов может восстановиться до 5 млн тонн, сказал телеканалу "Россия 24" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Чуть ниже будет прогноз, чем мы озвучивали в 5 млн тонн. Он будет 4,92-4,93 млн тонн. Но надо отметить, что такой популярной рыбы, как сардина иваси, минтай, сельдь, выловлено в этом году гораздо больше, чем в прошлый год", - сообщил он.

В 2025 году вылов может восстановиться до 5 млн тонн. "За последние шесть лет вылов держится на уровне 5 млн тонн. В целом так и ожидаем, что будет порядка 5 млн тонн", - сказал глава ведомства.

Потенциал роста вылова он оценил в более 6 млн тонн в год. Запасов достаточно, констатировал глава Росрыболовства.

По его словам, в этом году рыбаков "подвела лососевая путина". "Но по остальным видам рыб достаточно неплохие показатели, россияне будут полностью обеспечены рыбной продукцией", - подчеркнул он, сообщив, что вылов рыбы в России превышает объемы ее потребления.

В 2023 году Россия выловила 5,3 млн тонн рыбы, что стало рекордным показателем за последние 30 лет. В том числе вылов лососей составил 608,1 тысячи тонн. В этом году лососевая путина принесла всего 235,5 тысяч тонн красной рыбы.

Как сообщил Шестаков, в настоящее время ученые анализируют причины такого снижения. "Это многофакторная история", - сказал он, отметив, что с сокращением вылова лососей в этом году столкнулись и другие страны.

Вместе с тем он подчеркнул, что красной икры в этом году будет достаточно на внутреннем рынке, она будет доступна. "У нас внутренний рынок потребляет на уровне того объема, который сейчас произведен. На экспорт уехало не так много", - сказал он.

Шестаков также сообщил, что экспорт в этом году "чуть сократился", но в целом идет неплохо. Основные покупатели - Китай, Южная Корея, Нигерия, Нидерланды и другие страны. "Санкционные ограничения, конечно, свою роль сыграли - чуть снизилась стоимость экспорта и очень много сложностей при реализации продукции, - сказал руководитель Росрыболовства. - Но в целом мы справляемся. Думаю, что на следующий год мы все объемы, которые были до санкционных ограничений, восстановим, по большому счету серьезных сомнений в этом нет".

По его словам, сейчас важно донастроить программу экспорта так, чтобы вывозить больше продукции с высокой добавленной стоимостью. "Когда мы начинали программу инвестиционных квот, объем продукции с высокой добавленной стоимостью производился на уровне 15%, сейчас уже 32,5%. Наша задача к 2030 году выйти на показатель в 50% и вот за счет повышения стоимости передела и увеличивать стоимость экспорта", - сказал он.

Оценивая ход модернизации отрасли, Шестаков заявил, что "результаты неплохие, но ниже ожидаемых". "Мы ожидали, что к этому году уже будет построено порядка 80 рыбопромысловых судов. К сожалению, чуть-чуть судостроение отстает. Ожидаем, что в следующем году будет сдано еще 14 судов, и мы выйдем на показатель 50 судов. Это половина от первого этапа инвестиционных квот", - сказал он.

Кроме того, построено 26 рыбоперерабатывающих заводов. "Причем и суда, и заводы - это суперсовременные предприятия. А суда - это, по сути, плавающие рыбоперерабатывающие фабрики, где 100% уловов используются в переработку", - сказал Шестаков, уточнив, что на них выпускается и такой востребованный на мировом рынке продукт, как сурими. "За последнее время мы сумели занять доминирующее положение по поставкам сурими в азиатском регионе, выдавив из него американских производителей", - заявил он.

В числе главных задач рыбохозяйственного комплекса на 2025 год Шестаков назвал продолжение его модернизации, достройку судов, увеличение вылова за пределами российской экономической зоны, цифровизацию.