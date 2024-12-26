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Глава Росрыболовства сообщил о сокращении улова рыбы в 2024 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году снизит вылов рыбы до 4,92-4,93 млн тонн, в 2025 году вылов может восстановиться до 5 млн тонн, сказал телеканалу "Россия 24" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Чуть ниже будет прогноз, чем мы озвучивали в 5 млн тонн. Он будет 4,92-4,93 млн тонн. Но надо отметить, что такой популярной рыбы, как сардина иваси, минтай, сельдь, выловлено в этом году гораздо больше, чем в прошлый год", - сообщил он.

В 2025 году вылов может восстановиться до 5 млн тонн. "За последние шесть лет вылов держится на уровне 5 млн тонн. В целом так и ожидаем, что будет порядка 5 млн тонн", - сказал глава ведомства.

Потенциал роста вылова он оценил в более 6 млн тонн в год. Запасов достаточно, констатировал глава Росрыболовства.

По его словам, в этом году рыбаков "подвела лососевая путина". "Но по остальным видам рыб достаточно неплохие показатели, россияне будут полностью обеспечены рыбной продукцией", - подчеркнул он, сообщив, что вылов рыбы в России превышает объемы ее потребления.

В 2023 году Россия выловила 5,3 млн тонн рыбы, что стало рекордным показателем за последние 30 лет. В том числе вылов лососей составил 608,1 тысячи тонн. В этом году лососевая путина принесла всего 235,5 тысяч тонн красной рыбы.

Как сообщил Шестаков, в настоящее время ученые анализируют причины такого снижения. "Это многофакторная история", - сказал он, отметив, что с сокращением вылова лососей в этом году столкнулись и другие страны.

Вместе с тем он подчеркнул, что красной икры в этом году будет достаточно на внутреннем рынке, она будет доступна. "У нас внутренний рынок потребляет на уровне того объема, который сейчас произведен. На экспорт уехало не так много", - сказал он.

Шестаков также сообщил, что экспорт в этом году "чуть сократился", но в целом идет неплохо. Основные покупатели - Китай, Южная Корея, Нигерия, Нидерланды и другие страны. "Санкционные ограничения, конечно, свою роль сыграли - чуть снизилась стоимость экспорта и очень много сложностей при реализации продукции, - сказал руководитель Росрыболовства. - Но в целом мы справляемся. Думаю, что на следующий год мы все объемы, которые были до санкционных ограничений, восстановим, по большому счету серьезных сомнений в этом нет".

По его словам, сейчас важно донастроить программу экспорта так, чтобы вывозить больше продукции с высокой добавленной стоимостью. "Когда мы начинали программу инвестиционных квот, объем продукции с высокой добавленной стоимостью производился на уровне 15%, сейчас уже 32,5%. Наша задача к 2030 году выйти на показатель в 50% и вот за счет повышения стоимости передела и увеличивать стоимость экспорта", - сказал он.

Оценивая ход модернизации отрасли, Шестаков заявил, что "результаты неплохие, но ниже ожидаемых". "Мы ожидали, что к этому году уже будет построено порядка 80 рыбопромысловых судов. К сожалению, чуть-чуть судостроение отстает. Ожидаем, что в следующем году будет сдано еще 14 судов, и мы выйдем на показатель 50 судов. Это половина от первого этапа инвестиционных квот", - сказал он.

Кроме того, построено 26 рыбоперерабатывающих заводов. "Причем и суда, и заводы - это суперсовременные предприятия. А суда - это, по сути, плавающие рыбоперерабатывающие фабрики, где 100% уловов используются в переработку", - сказал Шестаков, уточнив, что на них выпускается и такой востребованный на мировом рынке продукт, как сурими. "За последнее время мы сумели занять доминирующее положение по поставкам сурими в азиатском регионе, выдавив из него американских производителей", - заявил он.

В числе главных задач рыбохозяйственного комплекса на 2025 год Шестаков назвал продолжение его модернизации, достройку судов, увеличение вылова за пределами российской экономической зоны, цифровизацию.

Илья Шестаков Росрыболовство Нидерланды Нигерия Китай Южная Корея
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