Законопроект о "периоде охлаждения" в потребительском кредитовании прошел I чтение

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит "период охлаждения" для клиентов, которые подписали кредитный договор, до момента получения ими средств: 4 часа для кредитов на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и 48 часов для кредитов свыше 200 тысяч рублей.

Законопроект № 804702-8 в декабре в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

Согласно законопроекту, банк и микрофинансовая организация (МФО) обязаны будут передавать заемщику денежные средства по кредиту не ранее чем через 4 часа после подписания условий договора при кредите в диапазоне от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Это же ограничение распространяется и на случаи увеличения суммы уже открытого кредита или лимита кредитования.

В случае кредитов (или увеличения лимита) на сумму более 200 тысяч рублей средства по нему могут быть выданы не ранее чем через 48 часов после того, как стороны согласуют все условия договора.

Данные ограничения не распространяются на автокредиты при перечислении денег на счет автодилера, а также на образовательные кредиты с государственной поддержкой.

Банк России получит право устанавливать критерии для оценки того, насколько эффективно кредитные организации борются с заключением договоров потребительского кредита без согласия клиентов. Если банк будет соответствовать критериям регулятора более двух кварталов подряд, он сможет попросить Центробанк увеличить максимальные суммы кредитов или сократить сроки выдачи денег заемщикам по сравнению с действующими требованиями закона.

Еще одна новелла законопроекта касается случаев, когда граждане, используя банкоматы, кладут наличные на счета злоумышленников. Согласно законопроекту, банк должен отказать гражданам во внесении наличных через банкоматы, если средства направляются на токенизированные карты на сумму свыше 50 тысяч рублей и карта была выпущена менее 48 часов назад.

Поправки также обязуют банки при предоставлении кредитов до передачи средств клиенту получать информацию из всех квалифицированных бюро кредитных историй о том, обращался ли заявитель за потребительским кредитом, был ли его запрос одобрен, заключен ли договор и переданы ли деньги, а также о случаях отказа в кредите. В тексте законопроекта говорится, что необходимо указывать время возникновения соответствующего факта с точностью до секунды. Также необходимо фиксировать получение этой информации и обеспечивать ее хранение в течение семи лет. Данные новшества не коснутся ипотеки, автокредитования и образовательных кредитов.

Законопроект обязывает МФО зачислять деньги только при совпадении данных заемщика и получателя.

Также банки предлагается обязать в рамках системы управления рисками проводить мероприятия по противодействию заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента.

В случае принятия закон вступит через 180 дней после официального опубликования.