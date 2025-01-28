НСПК весной запустит сервис для ограничения внесения денег на виртуальные карты

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") весной 2025 года ради борьбы с мошенничеством запустит для банков опциональный сервис, позволяющий ограничивать операции по внесению средств на виртуальные карты, выпущенные менее двух дней назад, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

Мошенники часто используют схемы, в которых под различными поводами и с использованием методов социальной инженерии убеждают людей токенизировать на своих телефонах банковские карты, то есть добавлять в смартфон новые виртуальные карты с теми реквизитами, которые продиктует злоумышленник. Далее такие карты пополняются через банкомат, и человек теряет свои средства.

Ограничение пополнения новых цифровых карт банками на двое суток, в том числе с использованием сервиса НСПК, даст время клиентам прийти в себя и выйти из-под воздействия злоумышленников, отмечает оператор карт "Мир".

Некоторые банки уже внедрили на своей стороне такой способ защиты клиентов. Кредитные организации, которые еще этого не сделали, смогут воспользоваться сервисом от НСПК.

Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект № 804702-8, согласно которому банки должны будут ограничить внесение наличных на счет через токенизированные (цифровые) карты на сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска такой карты. Такой способ является основным каналом перечисления денежных средств злоумышленникам, отмечается в пояснительной записке к проекту. Изменения в закон позволят банкам получать от НСПК данные о платежных картах, в том числе информацию о количестве токенов, заведенных на одну банковскую карту, и сроке жизни токена. В январе законопроект был принят в первом чтении.

Документ также вводит "период охлаждения" для клиентов, которые подписали кредитный договор, до момента получения ими средств: 4 часа для кредитов на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и 48 часов для кредитов свыше 200 тысяч рублей.