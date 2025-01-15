Британские ритейлеры пессимистично оценивают перспективы продаж в 2025 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие британские ритейлеры пессимистично оценивают перспективы продаж в ближайшие 12 месяцев, говорится в отчете Британского консорциума предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC).

Из 52 финансовых директоров ведущих компаний сектора, принявших участие в опросе BRC, 70% дают пессимистичную оценку условий для продаж в ближайшем году и лишь 13% - оптимистичную.

Две трети (67%) респондентов заявили о готовности повысить цены на фоне увеличения отчислений на социальное страхование для работодателей с апреля 2025 года. Около половины (56%) сказали, что уменьшат число рабочих часов и переработки, а чуть меньше половины (46%) выразили готовность сократить персонал. Почти треть (31%) ритейлеров отметили, что рост издержек повлечет за собой повышение уровня автоматизации в их компаниях.

Изменения в государственной налогово-бюджетной политике повлияют и на более широкие планы ритейлеров: 46% респондентов намерены сократить капиталовложения, а 25% - отложить открытие новых магазинов. 44% финансовых директоров ожидают падения прибыли, что ограничит возможности для инвестиций.

Наибольшую обеспокоенность у ритейлеров вызывает падение спроса на товары и услуги, инфляция и повышение налоговой и регулятивной нагрузки. Все эти проблемы назвали более 60% респондентов.

Ритейлеры ожидают, что рост их продаж в 2025 году составит 1,2% и будет отставать от инфляции. По их оценкам, цены в магазинах вырастут в среднем на 2,2%. Более всего подорожает продовольствие - на 4,2%.