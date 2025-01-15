Поиск

Британские ритейлеры пессимистично оценивают перспективы продаж в 2025 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие британские ритейлеры пессимистично оценивают перспективы продаж в ближайшие 12 месяцев, говорится в отчете Британского консорциума предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC).

Из 52 финансовых директоров ведущих компаний сектора, принявших участие в опросе BRC, 70% дают пессимистичную оценку условий для продаж в ближайшем году и лишь 13% - оптимистичную.

Две трети (67%) респондентов заявили о готовности повысить цены на фоне увеличения отчислений на социальное страхование для работодателей с апреля 2025 года. Около половины (56%) сказали, что уменьшат число рабочих часов и переработки, а чуть меньше половины (46%) выразили готовность сократить персонал. Почти треть (31%) ритейлеров отметили, что рост издержек повлечет за собой повышение уровня автоматизации в их компаниях.

Изменения в государственной налогово-бюджетной политике повлияют и на более широкие планы ритейлеров: 46% респондентов намерены сократить капиталовложения, а 25% - отложить открытие новых магазинов. 44% финансовых директоров ожидают падения прибыли, что ограничит возможности для инвестиций.

Наибольшую обеспокоенность у ритейлеров вызывает падение спроса на товары и услуги, инфляция и повышение налоговой и регулятивной нагрузки. Все эти проблемы назвали более 60% респондентов.

Ритейлеры ожидают, что рост их продаж в 2025 году составит 1,2% и будет отставать от инфляции. По их оценкам, цены в магазинах вырастут в среднем на 2,2%. Более всего подорожает продовольствие - на 4,2%.

BRC Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" в 2024 году увеличил продажи Lada в РФ на 30,2%

"АвтоВАЗ" в 2024 году увеличил продажи Lada в РФ на 30,2%

Опрошенные WEF эксперты назвали среди главных глобальных рисков погоду и дезинформацию

Опрошенные WEF эксперты назвали среди главных глобальных рисков погоду и дезинформацию

Законопроект о "периоде охлаждения" в потребительском кредитовании прошел I чтение

Чехия получит возможность отказаться от нефти из "Дружбы" в середине года

Чехия получит возможность отказаться от нефти из "Дружбы" в середине года

ВВП Германии в 2024 году снизился на 0,2%

Французский Natixis закрыл сделку по продаже дочернего российского банка

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау78 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне19 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе240 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5702 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2099 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });