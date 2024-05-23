Правительство Великобритании советует жителям делать запасы на случай ЧП

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Британцам предлагается запасаться консервами, батарейками и бутилированной водой в рамках новой кампании, начатой правительством Великобритании для того, чтобы побудить общественность подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, пишет Financial Times.

Заместитель премьер-министра Оливер Дауден представил новый сайт, который должен помочь домохозяйствам смягчить потенциальный ущерб от множества рисков, начиная от наводнений и отключений электроэнергии и заканчивая кризисами биобезопасности, такими как очередная пандемия.

По его словам, эти меры касаются "разумных мер безопасности, а не накопления запасов". Сайт предлагает "практическую информацию для домохозяйств, чтобы они могли подготовиться" к угрозам, перечисленным в подготовленным правительством национальном реестре рисков, отметил Дауден.

Ритейлеры страны отреагировали на это предупреждениями о том, что не стоит скупать товары в больших количествах, следуя этим советам.

"Хотя иметь дома дополнительные продукты питания разумно, большинство домохозяйств обнаружат, что у них уже есть достаточное количество нескоропортящихся продуктов в шкафу", - полагает Эндрю Опи из Британского консорциума компаний розничной торговли (BRC), который представляет владельцев супермаркетов и других ритейлеров.

Согласно информации на новом сайте, британцы должны запастись бутилированной водой. Минимальный запас для удовлетворения основных потребностей в приготовлении пищи и гигиене оценивается примерно в три литра питьевой воды на человека в сутки, но рекомендуется для большего комфорта иметь в резерве 10 литров на человека в сутки.

В число предметов первой необходимости, перечисленных в "контрольном списке" правительства, входят фонарики, радиоприемники, аптечка и влажные салфетки. Также рекомендуется иметь не требующие приготовления продукты, включая мясные консервы, и консервный нож.

По словам Даудена, "устойчивость начинается дома". Однако опросы показывают, что только 15% людей держат в домах наборы предметов первой необходимости, в то время как более 40% не имеют трехдневного запаса нескоропортящихся продуктов питания и воды.

Между тем ритейлеры стремятся избежать повторения первых дней пандемии COVID-19, когда покупатели пришли в британские супермаркеты, чтобы запастись предметами первой необходимости - от туалетной бумаги до консервов, макарон и риса. В результате полки магазинов опустели, поскольку супермаркеты используют тщательно отлаженную модель поставок "точно в срок", согласно которой свежие продукты не могут храниться дольше нескольких дней, а на складах нет достаточного места для хранения большого количества нескоропортящихся товаров.