Поиск

Международные резервы России с 3 по 10 января сократились на $1,8 млрд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 10 января составили $607,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 3 января международные резервы равнялись $609,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем переработки какао-бобов в Европе в IV квартале упал до минимума с 2020 года

Разлив мазута в Керченском проливе

ЧП в Керченском проливе не повлияло на работу зерновых терминалов

BP уволит 4,7 тыс. сотрудников и 3 тыс. подрядчиков

BP уволит 4,7 тыс. сотрудников и 3 тыс. подрядчиков

Миноритариям СМЗ, чьи акции истребуются в пользу РФ, предложили 9600 рублей за бумагу

ФНБ в декабре сократился на 1,22 трлн рублей, до 11,88 трлн рублей

Подпавший под санкции США киргизский банк намерен обжаловать это решение

Нефть продолжает дорожать, Brent у $82,2 за баррель

Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе249 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5703 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2107 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });