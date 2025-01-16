Bank of America увеличил чистую прибыль в IV квартале более чем вдвое

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Bank of America Corp. (BofA), второй по размеру активов банк США, нарастил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года более чем в два раза и увеличил выручку на 15%.

Как говорится в пресс-релизе BofA, чистая прибыль в октябре-декабре составила $6,7 млрд по сравнению с $3,1 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль в расчете на акцию увеличилась до 82 центов с 35 центов годом ранее, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 77 центов на акцию.

Квартальная выручка повысилась до $25,3 млрд с $22 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $25,12 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале вырос на 3%, до $14,36 млрд. Непроцентные доходы подскочили на 37%, до $11 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам составили $1,45 млрд по сравнению с $1,1 млрд годом ранее.

Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц увеличилась на 3%, составив $10,6 млрд. Тем временем средний объем депозитов сократился на 2%, до $942 млрд.

В сфере глобального банкинга выручка также выросла на 3%, до $6,1 млрд.

Бизнес в сфере управления активами состоятельных клиентов и инвестиционного менеджмента принес BofA доход в размере $6 млрд, что на 15% выше, чем годом ранее. Объем активов под управлением банка вырос за год на 16% и достиг $1,9 трлн.

Выручка подразделения BofA, отвечающего за операции на рынках капитала, увеличилась на 13%, до $4,1 млрд. В том числе доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) подскочил на 19% - до $2,5 млрд, от операций с акциями - вырос на 7%, до $1,6 млрд.

По итогам всего 2024 года банк получил чистую прибыль в размере $27,1 млрд против $26,5 млрд годом ранее, выручка выросла до $101,9 млрд c $98,6 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 31 декабря составил 11,9% против 11,8% на конец 2023 года.

В октябре-декабре банк вернул акционерам $5,5 млрд, в том числе $2 млрд за счет выплаты дивидендов и $3,5 млрд за счет обратного выкупа акций.

Акции BofA дорожают на 1,1% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев капитализация банка выросла почти в полтора раза, до $361,4 млрд.