Bank of America сократил чистую прибыль в III квартале на 12%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Bank of America Corp. (BofA), второй по размеру активов банк США, сократил чистую прибыль в третьем квартале 2024 года на 12% и увеличил выручку на 0,7%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

В июле-сентябре чистая прибыль BofA составила $6,9 млрд по сравнению с $7,8 млрд годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию понизилась до $0,81 с $0,9 годом ранее.

Квартальная выручка увеличилась до $25,35 млрд с $25,17 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль в размере $0,76 на акцию при выручке в $25,3 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале сократился на 2,9%, до $13,97 млрд. Непроцентные доходы повысились на 4,5%, до $11,38 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам составили $1,54 млрд против $1,23 млрд годом ранее.

Выручка подразделения BofA, отвечающего за операции на рынках капитала, увеличилась на 14%, до $5,6 млрд. В том числе доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) вырос на 8% - до $2,9 млрд, от операций с акциями - на 18%, до $2 млрд.

Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц понизилась на 1%, составив $10,4 млрд. Средний объем депозитов сократился на 4%, до $938 млрд.

Бизнес в сфере управления активами состоятельных клиентов и инвестиционного менеджмента принес BofA доход в размере $5,8 млрд, на 8% больше, чем годом ранее. В сфере глобального банкинга выручка сократилась на 6%, до $5,8 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 30 сентября составил 11,8% против 11,9% годом ранее.

В июле-сентябре банк вернул акционерам $5,6 млрд за счет выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

С начала 2024 года капитализация BofA увеличилась на 24,5%, до $325,2 млрд.