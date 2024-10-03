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Часть клиентов Bank of America лишились доступа к счетам из-за сбоя

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сбой в работе Bank of America Corp. привел к тому, что ряд клиентов банка не могли получить доступ к счетам. Другие клиенты, судя по сообщениям в соцсетях, видели ошибочную сумму в ноль долларов на балансе, пишет MarketWatch.

Такие сервисы, как DownDetector, показали, что жалобы на сбои начали поступать около полудня по восточному времени (19:00 по Москве 2 октября). За полтора часа на сайт поступило около 20 тысяч сообщений.

Примерно в 16:30 представитель Bank of America сообщил, что проблемы в основном решены.

"Некоторые клиенты испытывают проблемы с доступом к своим счетам и информации о балансе. Эти проблемы решаются и в значительной степени решены. Приносим извинения за любые неудобства", - говорилось в заявлении.

В августе несколько других компаний из сферы финансовых услуг столкнулись с перебоями в работе. В том числе доступ к счетам не могли получить клиенты брокерских фирм, включая Charles Schwab, Fidelity, Vanguard, Interactive Brokers и E-Trade.

Bank of America США
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