Член совета управляющих ФРС Уоллер допустил снижение ставки до июля

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США может понизить процентные ставки в первом полугодии 2025 года, если данные по инфляции будут оставаться благоприятными, считает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

"Вчера мы получили очень хорошие данные по инфляции, - заявил он CNBC. - Если мы и впредь будем получать такие показатели, то разумно предположить, что ставка может быть понижена в первом полугодии".

Он не исключает снижения ставки уже в марте.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 3,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2% и 3,3% соответственно. В ноябре подъем составлял 0,3% м/м и 3,3% г/г.

По словам Уоллера, возвращение к нейтральной ставке, не стимулирующей, но и не сдерживающей экономический рост, предполагает возможность трех-четырех понижений ставки в этом году.

"Все будет зависеть от данных, - сказал Уоллер. - Если данные не будут благоприятными, то придется ограничиться двумя или даже одним снижением, если инфляция будет слишком устойчивой".

На декабрьском заседании Федрезерв снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых, но дал "ястребиные" сигналы. Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что в 2025 году ставка будет уменьшена лишь на 50 б.п. - меньше, чем ожидалось ранее. В то же время прогноз инфляции в США на 2025 год был повышен до 2,5% с ожидавшихся ранее 2,1%.