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Член совета управляющих ФРС Уоллер допустил снижение ставки во II полугодии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США может понизить ключевую процентную ставку во второй половине 2025 года, если импортные пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа, будут закреплены на низком уровне, полагает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

"Если мы увидим, что пошлины опустились примерно до 10%, и этот вопрос окончательно решится примерно к июлю, тогда мы будем готовы (снизить ставку - ИФ) во второй половине года", - заявил он в интервью Fox Business.

С начала текущего года Федрезерв не меняет ставку после ее снижения на 100 базисных пунктов в прошлом году. Члены руководства объясняют такую позицию неопределенностью, вызванной внешнеторговой политикой Трампа.

Сейчас импорт большинства товаров из различных стран мира в США облагается базовой пошлиной в 10%, а в отношении китайского импорта действует пошлина в 30%. Трамп заморозил вступление в силу значительно более высоких пошлин на 90 дней.

По словам Уоллера, если Белый дом все же повысит тарифы на импорт, это "окажет гораздо большее влияние на инфляцию и станет ограничительным фактором для нас в плане изменения краткосрочных ставок".

ФРС Кристофер Уоллер
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