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Глава ФРБ Нью-Йорка считает, что ФРС следует продолжать снижение ставки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо продолжать смягчение денежно-кредитной политики, однако темпы дальнейшего снижения базовой ставки будут зависеть от статданных, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

По словам Уильямса, выступившего на мероприятии в Нью-Йорке в понедельник, политика ФРС остается ограничительной и по-прежнему работает на обеспечение движения инфляции к целевому показателю в 2%.

Хотя замедление инфляции в США застопорилось, дезинфляционный тренд сохраняется, считает Уильямс.

"Темпы роста потребительских цен на товары и услуги без учета продуктов питания, энергоносителей и жилья сократились до уровней, примерно соответствующих тому, что мы видели в 2002-2007 гг., когда базовая инфляция держалась около 2%", - сказал Уильямс, слова которого приводит Market Watch.

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Федрезерв опустил ставку в ноябре на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых, отметив, что инфляция в США стала ближе к поставленной FOMC цели, хотя и остается "несколько повышенной". На сентябрьском заседании ставка была уменьшена на 50 б.п.

Статданные о динамике потребительских цен в США за октябрь, опубликованные уже после ноябрьского заседания ФРС, показали ускорение темпов инфляции в стране до 2,6% в годовом выражении с сентябрьских 2,4%.

Инвесторы в основном ожидают снижения ставки ФРС на 25 б.п. на заседании 17-18 декабря, однако некоторые считают, что американский ЦБ подождет с дальнейшим смягчением политики в связи с сигналами устойчивости инфляции.

Уильямс же полагает, что замедление инфляции в США возобновится в среднесрочной перспективе. "Я ожидаю, что инфляция постепенно достигнет целевого показателя Федрезерва в 2%, хотя прогресс в ее замедлении может быть порой неравномерным", - сказал он.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что "в данный момент" поддерживает снижение ставки в декабре.

До этого заседания, однако, будут опубликованы важные статданные по инфляции и безработице в США, которые Уоллер будет внимательно изучать. Он будет готов поддержать паузу в цикле снижения ставки в декабре, если статистика покажет, что ситуация в американской экономике идет вразрез с прогнозами ослабления инфляции и сохранения сдержанного, но по-прежнему устойчивого роста экономики.

ФРС США Джон Уильямс
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