Поиск

Brent подорожала до $81,76 за баррель

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут утром в пятницу, восстанавливаясь после снижения накануне.

К 8:11 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,58%) - до $81,76 за баррель. В четверг Brent подешевела на $0,74 (0,9%), до $81,29 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,65 (0,83%) - до $79,33 за баррель. Накануне контракт подешевел на $1,36 (1,7%), до $78,68 за баррель.

Давление на котировки в четверг оказали сообщения о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе.

Конфликт на Ближнем Востоке поддерживал цены на нефть, потому что участники рынка учитывали риски сокращения экспорта нефти из этого региона и, как следствие, возникновения дефицита топлива на мировом рынке. Но достигнутое соглашение предоставило рынку временную передышку, поскольку оно "частично сняло опасения по поводу возможных перебоев поставок нефти из региона", отметил старший аналитик XS.com Антонио Ди Джакомо.

Однако, по его словам, слома восходящего тренда в ценах на нефть не случилось, и котировки по-прежнему демонстрируют подъем примерно на 10% с начала года.

Несмотря на снижение в четверг, цены на нефть обеих марок могут завершить в плюсе четвертую неделю подряд, отмечает MarketWatch. В среду они обновляли максимумы с середины августа.

Brent WTI Катар США ХАМАС Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд отказал инвестору, оставшемуся "за бортом" обмена "Яндекса"

Всемирный банк ждет роста ВВП России в 2025 году на 1,6%

Т-Банк разместил допэмиссию акций в рамках присоединения Росбанка

Т-Банк разместил допэмиссию акций в рамках присоединения Росбанка

Котировки золота превысили $2750 впервые за месяц на статданных из США

В ЕС не видят риска срыва газоснабжения из-за российской атаки по газохранилищу на Украине

Индекс МосБиржи вырос на 1,8% и превысил 2900 пунктов

Индекс МосБиржи вырос на 1,8% и превысил 2900 пунктов

ЕС определил бюджет своей гуманитарной помощи в мире на 2025 год в 1,9 млрд евро

Объем переработки какао-бобов в Европе в IV квартале упал до минимума с 2020 года

Разлив мазута в Керченском проливе

ЧП в Керченском проливе не повлияло на работу зерновых терминалов

BP уволит 4,7 тыс. сотрудников и 3 тыс. подрядчиков

BP уволит 4,7 тыс. сотрудников и 3 тыс. подрядчиков
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2112 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе251 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5704 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });