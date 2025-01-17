Brent подорожала до $81,76 за баррель

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут утром в пятницу, восстанавливаясь после снижения накануне.

К 8:11 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,58%) - до $81,76 за баррель. В четверг Brent подешевела на $0,74 (0,9%), до $81,29 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,65 (0,83%) - до $79,33 за баррель. Накануне контракт подешевел на $1,36 (1,7%), до $78,68 за баррель.

Давление на котировки в четверг оказали сообщения о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе.

Конфликт на Ближнем Востоке поддерживал цены на нефть, потому что участники рынка учитывали риски сокращения экспорта нефти из этого региона и, как следствие, возникновения дефицита топлива на мировом рынке. Но достигнутое соглашение предоставило рынку временную передышку, поскольку оно "частично сняло опасения по поводу возможных перебоев поставок нефти из региона", отметил старший аналитик XS.com Антонио Ди Джакомо.

Однако, по его словам, слома восходящего тренда в ценах на нефть не случилось, и котировки по-прежнему демонстрируют подъем примерно на 10% с начала года.

Несмотря на снижение в четверг, цены на нефть обеих марок могут завершить в плюсе четвертую неделю подряд, отмечает MarketWatch. В среду они обновляли максимумы с середины августа.