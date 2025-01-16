Нефть продолжает дорожать, Brent у $82,2 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени подорожали на $0,12 (0,15%) - до $82,15 за баррель. В среду эти контракты выросли в цене на $2,11 (2,6%), до $82,03 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,1 (0,12%) - до $80,14 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $2,54 (3,3%), до $80,04 за баррель.

Обе марки завершили торги среды на максимумах с 12 августа 2024 года.

Поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне официальные данные о нефтяных резервах США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей - до 412,68 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения всего на 850 тыс. баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 765 тыс. баррелей после снижения на 2,502 млн баррелей неделей ранее.

При этом нефтяной рынок слабо отреагировал на новости о вступающем в силу в воскресенье перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет MarketWatch.

Судя по всему, трейдеров больше занимает "угроза неотвратимого дефицита на физическом рынке, который приведет к региональным дефицитам поставок", говорит редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.