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"Остров Мечты" может выйти на рынки Латинской Америки и Ближнего Востока

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - После завершения строительства на территории московского "Острова Мечты", компания планирует масштабировать бизнес в российские регионы, а также Латинскую Америку и Ближний Восток, рассказал в интервью "Интерфаксу" председатель правления холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.

"Мы планируем масштабировать проект, но уже после завершения строительства наших объектов внутри "Острова Мечты". При этом мы рассматриваем перспективно как субъекты РФ, так и дружественные России регионы - Латинскую Америку, Ближний Восток, где аналогичный проект будет иметь успех", - сказал он.

Он считает, что крупные российские города в своем развитии идут в верном направлении, и возможно, в обозримом будущем будут готовы "принять" парк развлечений, пусть даже и меньшего масштаба.

"Дело в том, что для успешной работы такого проекта как наш, важную роль играет множество факторов: и количество проживающих в регионе людей, и определенный рост туристического потока, в том числе и внутреннего. Мы со стороны бизнеса задали тренд, показали, что это возможно. Я думаю, что такие проекты станут реальностью и в других регионах России", - отметил он.

Ближний Восток Амиран Муцоев Латинская Америка Остров Мечты
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