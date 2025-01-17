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Контейнерооборот морских терминалов ГК "Дело" в 2024 году вырос на 16%

В целом российский рынок морской контейнерной перевалки в 2024 году вырос на 13%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Морская контейнерная перевалка на терминалах группы компаний "Дело" в 2024 году выросла на 16% по сравнению с 2023 годом, сообщил телеканалу "Россия-24" председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

"В группе мы выросли тоже на 16% по перевалке в портах и сделали 1,8 млн (TEU)", - сказал он.

По его словам, российский рынок морской контейнерной перевалки в 2024 году вырос на 13%, до 5,6 млн TEU.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

Дело Сергей Шишкарев ГК "Дело"
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