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Основатель ГК "Дело" спрогнозировал по итогам года рост контейнерооборота морпортов на 12%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Контейнерооборот морских портов РФ по итогам 2024 года может вырасти на 12%. Об этом сообщил основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев.

"Касательно перевалки в портах, то будет 12% прирост, это 5,2 (млн TEU - ИФ)", - сказал Шишкарев в ходе пленарной сессии форума "Транспорт России - 2024".

По его словам, до конца года перевозки контейнеров по сети РЖД прирастут на 7% до 8 млн TEU.

По данным "Морцентр-ТЭК", контейнерооборот морских портов РФ в 2023 году составил 4,96 млн TEU, что на 15% больше показателя 2022 года.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% – у госкорпорации "Росатом".

ГК "Дело"
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