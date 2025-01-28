Контейнерооборот в российских портах в 2024 году вырос на 12,7%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Контейнерооборот морских портов РФ в 2024 году составил 5,591 млн TEU, что на 12,7% больше, чем в 2023 году. Об этом говорится в аналитическом обзоре "Морцентра-ТЭК".

В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено 1,958 млн TEU (+13,5%), в импорте – 2,349 млн TEU (+15,2%), в транзите – 34,4 тыс. TEU (-69,6%), в каботаже – 1,249 млн TEU (+15,3%).

Доля перевалки контейнеров в экспортном направлении составила 35%, в импортном – 42%, в каботаже – 22,3%, в транзитном направлении перегружалось 0,6%.

Количество груженых контейнеров выросло на 13,1%, до 4,157 млн TEU, число порожних - на 11,5%, до 1,434 млн TEU. В экспорте перевалка порожних контейнеров составила 46,8%, в импорте - 2,4%.

В Дальневосточном бассейне морские порты перегрузили 2,687 млн TEU (+4,6%), в Балтийском бассейне – 1,635 млн TEU (+34,5%), в Азово-Черноморском бассейне – 1,066 млн TEU (+6,5%), в Каспийском – 8,7 тыс. TEU (-13,1%), в Арктическом бассейне – 193,8 тыс. TEU (+17,7%).

В 2024 году порт Владивосток увеличил перевалку контейнеров на 8,3% до 1,645 млн TEU, Новороссийск – на 6,5% до 1,066 млн TEU. Терминалы Большого порта Санкт-Петербург нарастили работу с контейнерами на 31,3% до 1,374 TEU.

Перевалка контейнеров в порту Восточный (Приморский край) сократилась на 14,4% до 547 тыс. TEU.

В порту Калининграда перевалка выросла на 49,2% до 252,7 тыс. TEU. В порту Находка – в 2,4 раза до 150 тыс. TEU. Контейнерооборот порта Корсаков (Сахалин) составил 143,6 тыс. TEU (-0,2%).

В порту Мурманск перевалка контейнеров увеличилась на 17,9% до 58,9 тыс. TEU. В порту Дудинка контейнерооборот вырос до 64,2 тыс. TEU (+0,5%), Магадана – до 80,9 тыс. TEU (+3,3%), Архангельска – до 46,9 тыс. TEU (+44,8%). Контейнерооборот порта Петропавловск-Камчатский сократился на 2,6%– до 108,9 тыс. TEU.

Объем перевалки основными операторами контейнерных терминалов в 2024 году:

- ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, группа FESCO) - 878,7 тыс. TEU (+2,3%),

- ООО "Контейнерный терминал НУТЭП" (Новороссийск, группа компаний "Дело") - 612,7 тыс. TEU (+1,7%),

- ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП) - 510,8 тыс. TEU (-8,6%),

- АО "Новорослесэкспорт" (НЛЭ, группа НМТП) - 418,2 тыс. TEU (+8,9%),

- ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" - 369,7 тыс. TEU (+2%),

- АО "Петролеспорт" (ПЛП, "Глобал Портс") - 316,2 тыс. TEU (рост в 1,9 раза),

- АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, "Глобал Портс") - 285,9 тыс. TEU (рост в 2,5 раза),

- ООО "Владивостокский морской порт "Первомайский" - 186,8 тыс. TEU (+44,6%),

- ООО "Пасифик Лоджистик" (Владивосток) - 168,8 тыс. TEU (+16,5%),

- ООО "Балтийская стивидорная компания" (Калининград, группа НМТП) - 157,8 тыс. TEU (+26,9%),

- АО "Корсаковский морской торговый порт" (КМТП, Сахалин) - 143,6 тыс. TEU (-0,2%),

В целом доля этих компаний составляет 72,4% от общего контейнерооборота в морских портах РФ в 2024 году.