Carlsberg закрыл сделку по покупке Britvic за 3,3 млрд фунтов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пивоваренный концерн Carlsberg закрыл сделку по приобретению британского производителя безалкогольных напитков Britvic за 3,3 млрд фунтов стерлингов ($4,03 млрд) после получения одобрения от Высокого суда Лондона.

Суд одобрил сделку в среду, ранее компании получили разрешение от Управления по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании.

В рамках сделки акционеры Britvic получат 13,15 фунта за акцию, включая особые дивиденды в размере 25 пенсов на акцию. Дивиденды будут выплачены 30 января.

Компании объявили о сделке в июле прошлого года. Ее сумма с учетом долга Britvic составит 4,1 млрд фунтов.

Britvic владеет рядом собственных брендов, а также эксклюзивными правами на розлив, производство и продажу напитков PepsiCo в Великобритании и Ирландии. Ее покупка, как ожидается, позволит Carlsberg улучшить позиции в Западной Европе.

Акции Carlsberg дорожают на 0,8% в ходе торгов в пятницу. За последние три месяца капитализация компании снизилась на 13,7%.