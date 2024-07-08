Carlsberg купит британского производителя напитков Britvic за 3,3 млрд фунтов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg сообщил, что купит британского производителя безалкогольных напитков Britvic за 3,3 млрд фунтов стерлингов ($4,2 млрд).

Carlsberg согласовал условия сделки с советом директоров Britvic, члены которого намерены единогласно рекомендовать ее акционерам компании.

Carlsberg заплатит по 13,5 фунта за акцию Britvic, что на 36% выше их рыночной стоимости на 19 июня - последний день до появления информации о возможной сделке.

Два предыдущих предложения Carlsberg совет директоров Britvic отклонил.

Сумма сделки с учетом долга Britvic составит 4,1 млрд фунтов.

Britvic владеет рядом собственных брендов, а также эксклюзивными правами на розлив производство и продажу напитков PepsiCo в Великобритании и Ирландии. Ее покупка позволит Carlsberg улучшить позиции в Западной Европе, отмечают в компании.