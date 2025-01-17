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С начала года биржевые цены на бензин снизились на 7,75%, на дизтопливо - на 13,5%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Биржевые цены на автомобильное топливо снижались на первых торговых сессиях 2025 года, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость Аи-92 в прошедшие семь сессий суммарно снизилась на 7,75%: с 49 641 рубля за тонну 28 декабря до 53 810 рублей/т 17 января. Аи-95 за аналогичный период подешевел на 7,6%: с 56 771 рубля/т до 52 439 рублей/т.

Зимнее дизельное топливо с начала января последовательно дешевело в каждую из торговых сессий (за исключением небольшого подъема в ходе торгов 16 января). Его стоимость за прошедший период снизилась на бирже на 13,5%: с 74 827 рублей за тонну 28 декабря до 64 722 рублей за тонну 17 января.

Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России.

СПбМТСБ Аи-95 Аи-92
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