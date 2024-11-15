Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,25%, на Аи-92 - на 3,41% за неделю

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,25% - до 64500 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,41%, до 61966 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

11.11.2024 12.11.2024 % к пр. д. 13.11.2024 % к пр. д. 14.11.2024 % к пр. д. 15.11.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 61872 62553 1,1 63005 0,72 64022 1,61 64500 0,75 4,25 Регуляр-92 59920 60147 0,38 60130 -0,03 61110 1,63 61966 1,4 3,41 ДТ-летнее 59451 59307 -0,24 59336 0,05 59183 -0,26 59185 0 -0,45 ДТ-зимнее 76753 76997 0,32 76667 -0,43 77097 0,56 77676 0,75 1,2 Мазут топочный 31211 31946 2,35 31978 0,1 31300 -2,12 32223 2,95 3,24 Авиатопливо 79708 80176 0,59 80265 0,11 80288 0,03 80288 0 0,73 СУГ 29288 28839 -1,53 29401 1,95 29237 -0,56 30319 3,7 3,52

Цены приведены по национальному индексу