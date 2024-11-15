Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,25%, на Аи-92 - на 3,41% за неделю
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,25% - до 64500 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,41%, до 61966 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|11.11.2024
|12.11.2024
|% к пр. д.
|13.11.2024
|% к пр. д.
|14.11.2024
|% к пр. д.
|15.11.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|61872
|62553
|1,1
|63005
|0,72
|64022
|1,61
|64500
|0,75
|4,25
|Регуляр-92
|59920
|60147
|0,38
|60130
|-0,03
|61110
|1,63
|61966
|1,4
|3,41
|ДТ-летнее
|59451
|59307
|-0,24
|59336
|0,05
|59183
|-0,26
|59185
|0
|-0,45
|ДТ-зимнее
|76753
|76997
|0,32
|76667
|-0,43
|77097
|0,56
|77676
|0,75
|1,2
|Мазут топочный
|31211
|31946
|2,35
|31978
|0,1
|31300
|-2,12
|32223
|2,95
|3,24
|Авиатопливо
|79708
|80176
|0,59
|80265
|0,11
|80288
|0,03
|80288
|0
|0,73
|СУГ
|29288
|28839
|-1,53
|29401
|1,95
|29237
|-0,56
|30319
|3,7
|3,52
Цены приведены по национальному индексу