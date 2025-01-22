Глава СПбМТСБ прогнозирует еще 2-3 года роста биржевых продаж нефтепродуктов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Рост объемов биржевых продаж нефтепродуктов может продлиться еще два-три года, после чего выйдет на плато; основой же стабильности цен должны оставаться долгосрочные не биржевые контракты, считает президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев.

"Я думаю, еще несколько лет, года два или может быть чуть больше, мы сможем расти. Где-то (реализация) уже будет на уровне выше трети от реализации всех нефтепродуктов, но как основа стабильности экономики, конечно, же должны оставаться длинные не биржевые контракты", - сказал он журналистам.

Он отметил, что сейчас подавляющее большинство российских нефтекомпаний торгуют на бирже нефтепродуктами сверх норматива, который по дизтопливу установлен на уровне 16% от производства, по бензинам - 15%. По данным Артемьева, каждая третья тонна ДТ и бензина - около 33% от общего производства в России - реализуется на СПбМТСБ.

Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ за 2024 год достиг рекордных 37,19 млн тонн при обороте в 2,154 трлн рублей.