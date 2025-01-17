Sony отменила разработку двух многопользовательских онлайн-игр для PlayStation

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Sony Group сообщила о прекращении разработки двух многопользовательских онлайн-игр, работа над которыми велась в студиях Bend и Bluepoint Games.

Bluepoint разрабатывала многопользовательскую онлайн-игру по мотивам God of War, а Bend - онлайн-шутер с открытым миром, основанный на игровых механиках Days Gone, пишут СМИ.

Закрытие студий не планируется. Sony сотрудничает с ними, чтобы определить их следующие проекты, сообщила компания.

Последние несколько лет Sony вкладывает значительные средства в разработку игр с интегрированной монетизацией. Как правило, это многопользовательские онлайн-игры, предусматривающие возможность осуществления игроками микротранзакций для оплаты подписки или покупки игровых предметов. Подобные проекты могут быть весьма прибыльными в случае их успеха.

Успех игр Sony в этом направлении был неоднозначным, отмечает The Economist. Запущенный в прошлом году командный шутер Helldivers 2 за первые три месяца после запуска был продан более чем в 12 млн экземплярах, тогда как игра Concord в том же жанре стала коммерческим провалом и была снята с продаж в магазине PlayStation уже через две недели после выпуска.

Большинство лучших игр PlayStation - однопользовательские, и поэтому решение компании инвестировать в многопользовательские онлайн-проекты всегда было сопряжено с высокими рисками, пишет издание. В 2023 году Sony анонсировала 12 подобных игр, из которых в разработке остаются всего пять.