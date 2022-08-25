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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Sony повысила цены на PlayStation 5 на фоне высокой инфляции

Sony повысила цены на PlayStation 5 на фоне высокой инфляции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Sony Corp повысила рекомендуемые розничные цены на свои игровые консоли PlayStation 5 на ряде ключевых международных рынков из-за высокой инфляции.

"Ситуация в мировой экономике - это проблема, с которой, без сомнения, столкнулись многие из вас. Мы отмечаем высокие темпы инфляции по всему миру, а также негативное влияние валютных трендов, которые затрагивают потребителей и создают давление во многих отраслях", - говорится в сообщении компании.

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В Европе цены вырастут на 50 евро, до 549,99 евро за консоль с дисководом и до 449,99 евро - без дисковода. В Великобритании повышение составит 30 фунтов ($35), в Австралии - 50 австралийских долларов ($35), а в Китае - 400 юаней ($58). Изменения цен вступят в силу в ближайшее время.

В Японии приставка подорожает на 5 тыс. иен ($37) с 15 сентября, а в США цены останутся прежними.

В апреле-июне продажи игр и приставок Sony сократились на 2% в годовом выражении, а операционная прибыль подразделения упала на 37%.

Акции Sony в четверг подорожали на 0,2%. С начала года капитализация компании упала на 21%, до 14,3 трлн иен.

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