Кузбасс в 2024 году сократил добычу угля на 7,3%, экспорт – на 10,4%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Угледобывающие предприятия Кемеровской области в 2024 году добыли 198,4 млн тонн угля, что на 15,8 млн тонн (или на 7,3%) меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства угольной промышленности региона.

Экспорт угля сократился на 10,4% до 102 млн тонн.

В том числе, в восточном направлении было отгружено 53,6 млн тонн угля (на 2% больше, чем в 2023 году), в западном – 48,4 млн тонн (снижение на 20,8%).

Всего в прошедшем году потребителям было отгружено 173,9 млн тонн угля, что на 8,9% меньше уровня 2023 года.

"Средняя численность работников на предприятиях угледобычи и переработки составляет 96,3 тыс. человек", - говорится в сообщении. В середине декабря, по данным министерства, в отрасли трудилось 96,4 тыс. работников.

Как сообщалось, в декабре губернатор региона Илья Середюк прогнозировал снижение добычи на 8,4% к уровню 2023 года – до 196 млн тонн. Сообщалось также, что отгрузка угля на восток в объёме 53,6 млн тонн оказалась на 0,5 млн тонн меньше, чем предполагалось соглашением с РЖД на 2024 год.