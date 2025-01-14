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РЖД в 2024 году вывезли угля из Кузбасса на восток на 0,6 млн т меньше плана

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Кемеровская область в 2024 году отправила на экспорт в восточном направлении 53,6 млн тонн угля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Это "на 0,6 млн тонн меньше уровня соглашения с РЖД на 2024 год", говорится в сообщении.

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Общий объем добычи и экспорта угля из Кузбасса в прошедшем году пока не раскрывался. В декабре губернатор региона Илья Середюк прогнозировал снижение добычи на 8,4% к уровню 2023 года – до 196 млн тонн.

Пресс-служба напоминает, что в 2025 году из Кузбасса на экспорт на восток планируется вывезти не менее 54,1 млн тонн угля. Согласно сообщению, одним из условий РЖД является использование на этом направлении инновационных вагонов.

Середюк в своем телеграм-канале написал во вторник, что провел совещание с представителями крупных угольных компаний региона, РЖД и операторскими компаниями, предоставляющими вагонный парк.

"На повестке – готовность угольщиков использовать инновационные вагоны. Они больше стандартных, благодаря чему повышается грузоподъемность каждого вагона. Это условие РЖД по вывозу кузбасского угля. Наши угольщики готовы к этому переходу. Однако есть технологические вопросы, которые еще нужно отрегулировать, чтобы все угольщики смогли перейти на новые вагоны. Для этого будет создана рабочая группа, которая учтет замечания всех участников сегодняшнего совещания", - написал губернатор.

"Все предложения угольщиков, РЖД и перевозчиков будут использованы при подготовке плана мероприятий для решения вопроса в максимально сжатые сроки", - отмечает пресс-служба.

РЖД Кемеровская область Кузбасс
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