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Энергостратегия РФ должна быть подготовлена до конца марта

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Энергетическая стратегия РФ до 2050 года по поручению президента должна быть подготовлена до конца марта, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.

"Мы заканчиваем согласование Энергостратегии, там есть непростые моменты, но, думаю, в ближайшее время мы все эти вопросы закроем", - уточнил он.

По его словам, оставшиеся вопросы стратегического планирования будут решены в январе-феврале.

Ранее Минэнерго озвучило основные ключевые задачи разрабатываемой Энергетической стратегии России до 2050 года. Документ должен быть утвержден распоряжением главы правительства. Ключевая парадигма, находящаяся в основе Стратегии, это использование всех видов энергии. "Планируемый уровень добычи жидких углеводородов к 2050 году достигнет 540 млн тонн, добыча газа достигнет порядка 900 миллиардов кубометров, добыча угля превысит 600 миллионов тонн", - сообщало министерство.

Объем накопленных инвестиций в ТЭК к 2050 году в целевом сценарии составит 395 трлн рублей, при этом порядка 80% придется на нефтегазовую отрасль. Прямой эффект для экономики от топливно-энергетического комплекса составит порядка 17 трлн рублей в год, с учетом совокупного эффекта для смежных отраслей.

Минэнерго Сергей Цивилев
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