"Акрон" в 2024 году снизил производство удобрений на 7%
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2024 году снизил производство удобрений на 7%, до 6,641 млн тонн, сообщила компания.
Общий выпуск товарной продукции остался примерно на уровне предыдущего года - 8,385 млн тонн.
В 2025 году с учетом проведенных модернизаций, роста мощностей и меньшего объема ремонтов "Акрон" планирует произвести около 9 млн тонн товарной продукции, что на 7% больше, чем в 2024 году.
В 2024 году на 3 из 4 агрегатов аммиака проводились ремонт и мероприятия по модернизации: на площадке в Великом Новгороде проводилась модернизация агрегата аммиака №3 (его производительность выросла на 500 тонн в сутки), также работы велись на агрегате №4 и на единственном агрегате аммиака в Дорогобуже. В результате выпуск аммиака снизился на 5%, что в конечном счете сказалось на динамике товарного выпуска минеральных удобрений.
На фоне увеличения объемов добычи руды валовое производство апатитового концентрата составило рекордные 1,351 млн тонн.
Валовый выпуск продукции группой "Акрон", тыс. т:
|Наименование продукции
|2024
|2023
|Динамика
|Аммиак
|2 801
|2 952
|-5,1%
|Раствор аммиачной селитры
|2 664
|2 932
|-9,1%
|Раствор карбамида
|2 081
|2 004
|3,9%
|NPK (Азофоска)
|2 322
|2 368
|-1,9%
|Апатитовый концентрат
|1 351
|1 164
|16,1%
Выпуск товарной продукции (за вычетом внутреннего потребления), тыс. т:
|Наименование продукции
|2024
|2023
|Динамика
|Минеральные удобрения
|6 641
|7 053
|-6,8%
|- Азотные удобрения
|4 241
|4 630
|-8,4%
|- - Аммиачная селитра
|1 893
|1 968
|-3,9%
|- - Карбамид
|1 495
|1 456
|2,7%
|- - - карбамид приллированный
|248
|526
|-52,8%
|- - - карбамид гранулированный
|1 246
|930
|34,0%
|- - Карбамидо-аммиачная смесь (КАС)
|740
|1 107
|-33,2%
|- - Нитрат кальция (кальциевая селитра)
|114
|99
|15,3%
|- Сложные удобрения
|2 400
|2 423
|-0,9%
|- - NPK (Азофоска)
|2 289
|2 343
|-2,3%
|- - Смешанные удобрения
|111
|80
|38,1%
|Промышленные продукты
|1 356
|1 202
|12,8%
|- Продукция органического синтеза
|218
|183
|19,0%
|- - Метанол
|12
|13
|-4,1%
|- - Формалин
|21
|16
|34,3%
|- - Карбамидоформальдегидные смолы (КФС)
|185
|155
|19,3%
|- Продукция неорганической химии
|1 138
|1 019
|11,7%
|- - Пористая и техническая аммиачная селитра
|333
|385
|-13,6%
|- - Промышленный карбамид
|229
|75
|205,6%
|- - Нитрат кальция (кальциевая селитра) для пром.
|23
|11
|117,5%
|- - Карбонат кальция
|491
|483
|1,7%
|- - Жидкая углекислота
|56
|59
|-5,0%
|- - Аргон
|6
|6
|-3,8%
|Апатитовый концентрат
|388
|127
|205,8%
|ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
|8 385
|8 382
|0,0%