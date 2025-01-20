"Акрон" в 2024 году снизил производство удобрений на 7%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2024 году снизил производство удобрений на 7%, до 6,641 млн тонн, сообщила компания.

Общий выпуск товарной продукции остался примерно на уровне предыдущего года - 8,385 млн тонн.

В 2025 году с учетом проведенных модернизаций, роста мощностей и меньшего объема ремонтов "Акрон" планирует произвести около 9 млн тонн товарной продукции, что на 7% больше, чем в 2024 году.

В 2024 году на 3 из 4 агрегатов аммиака проводились ремонт и мероприятия по модернизации: на площадке в Великом Новгороде проводилась модернизация агрегата аммиака №3 (его производительность выросла на 500 тонн в сутки), также работы велись на агрегате №4 и на единственном агрегате аммиака в Дорогобуже. В результате выпуск аммиака снизился на 5%, что в конечном счете сказалось на динамике товарного выпуска минеральных удобрений.

На фоне увеличения объемов добычи руды валовое производство апатитового концентрата составило рекордные 1,351 млн тонн.

Валовый выпуск продукции группой "Акрон", тыс. т:

Наименование продукции 2024 2023 Динамика Аммиак 2 801 2 952 -5,1% Раствор аммиачной селитры 2 664 2 932 -9,1% Раствор карбамида 2 081 2 004 3,9% NPK (Азофоска) 2 322 2 368 -1,9% Апатитовый концентрат 1 351 1 164 16,1%

Выпуск товарной продукции (за вычетом внутреннего потребления), тыс. т: