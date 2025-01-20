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"Акрон" в 2024 году снизил производство удобрений на 7%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2024 году снизил производство удобрений на 7%, до 6,641 млн тонн, сообщила компания.

Общий выпуск товарной продукции остался примерно на уровне предыдущего года - 8,385 млн тонн.

В 2025 году с учетом проведенных модернизаций, роста мощностей и меньшего объема ремонтов "Акрон" планирует произвести около 9 млн тонн товарной продукции, что на 7% больше, чем в 2024 году.

В 2024 году на 3 из 4 агрегатов аммиака проводились ремонт и мероприятия по модернизации: на площадке в Великом Новгороде проводилась модернизация агрегата аммиака №3 (его производительность выросла на 500 тонн в сутки), также работы велись на агрегате №4 и на единственном агрегате аммиака в Дорогобуже. В результате выпуск аммиака снизился на 5%, что в конечном счете сказалось на динамике товарного выпуска минеральных удобрений.

На фоне увеличения объемов добычи руды валовое производство апатитового концентрата составило рекордные 1,351 млн тонн.

Валовый выпуск продукции группой "Акрон", тыс. т:

Наименование продукции 2024 2023 Динамика
Аммиак 2 801 2 952 -5,1%
Раствор аммиачной селитры 2 664 2 932 -9,1%
Раствор карбамида 2 081 2 004 3,9%
NPK (Азофоска) 2 322 2 368 -1,9%
Апатитовый концентрат 1 351 1 164 16,1%

Выпуск товарной продукции (за вычетом внутреннего потребления), тыс. т:

Наименование продукции 2024 2023 Динамика
Минеральные удобрения 6 641 7 053 -6,8%
- Азотные удобрения 4 241 4 630 -8,4%
- - Аммиачная селитра 1 893 1 968 -3,9%
- - Карбамид 1 495 1 456 2,7%
- - - карбамид приллированный 248 526 -52,8%
- - - карбамид гранулированный 1 246 930 34,0%
- - Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) 740 1 107 -33,2%
- - Нитрат кальция (кальциевая селитра) 114 99 15,3%
- Сложные удобрения 2 400 2 423 -0,9%
- - NPK (Азофоска) 2 289 2 343 -2,3%
- - Смешанные удобрения 111 80 38,1%
Промышленные продукты 1 356 1 202 12,8%
- Продукция органического синтеза 218 183 19,0%
- - Метанол 12 13 -4,1%
- - Формалин 21 16 34,3%
- - Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) 185 155 19,3%
- Продукция неорганической химии 1 138 1 019 11,7%
- - Пористая и техническая аммиачная селитра 333 385 -13,6%
- - Промышленный карбамид 229 75 205,6%
- - Нитрат кальция (кальциевая селитра) для пром. 23 11 117,5%
- - Карбонат кальция 491 483 1,7%
- - Жидкая углекислота 56 59 -5,0%
- - Аргон 6 6 -3,8%
Апатитовый концентрат 388 127 205,8%
ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 8 385 8 382 0,0%

Акрон Великий Новгород Дорогобуж
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